Ladiapre in calo con l'effetto dello stacco delle cedole di 19 big del listino principale, tra cui Generali, Eni, Leonardo, Intesa Sanpaolo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,96% a 27.257 ...Il Principale indice delladitratta con un moderato - 0,96%, a quota 27.257,02 in apertura. 22 - 05 - 2023 09:02Le borse dell'Europa dovrebbero aprire intorno alla parità, il future dell'indice EuroStoxx50 è piatto. Venerdì il FtseMib diha chiuso in rialzo dell'1%

Borsa: Milano apre in calo dello 0,96% con lo stacco cedole Alto Adige

Sul Ftse Mib effetto negativo pari all'1,27% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mag - Avvio di settimana nel segno della cautela per le Borse europee, che dopo il buon rialzo di venerdi' torn ...Apertura contrastata per i principali mercati europei: Londra guadagna lo 0,24%, Milano perde lo 0,96%, Parigi lo 0,28% e Francoforte lo 0,24%. La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in ...