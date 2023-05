(Di lunedì 22 maggio 2023) Le Borse europee sono deboli in vista dell'avvio didove i future sono in calo. I mercati guardano agli sviluppi sul tetto del debito Usa mentre si attendono indicazioni dagli esponenti ...

Nel resto d', Francoforte scivola dello 0,29% e Parigi dello 0,3%, mentre Amsterdam segna - 0,18% e Londra sale di un marginale 0,07%. In rally invece Atene (+7,2%) dopo la vittoria elettorale ...In evidenza il rialzo per ladi Atene dopo il voto che ha premiato il partito conservatore Nea Dimokratia del premier ... Nel resto d'seduta contrastata. A Milano l'indice Ftse Mib va peggio,...... che incarnava la speranza della sinistra radicale inquando è salito al potere nel 2015, ha ... Ladi Atene volta: l'indice Ftse Athex guadagna il 7% a 1.200 punti. Il prossimo scrutinio si ...

Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,6% Agenzia ANSA

In evidenza il rialzo per la borsa di Atene dopo il voto che ha premiato il partito conservatore Nea Dimokratia del premier uscente Mitsotakis: +8,3% per l'indice FTSE/Athex 20, +7,1% per l'indice Ath ...Giovanni Utzi è stato arrestato perché mandante dell’atto intimidatorio nei confronti di un Poliambulatorio di Palazzolo sull’Oglio ...