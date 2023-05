Borsa | l' Asia chiude in rialzo e guarda al debito Usa

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo i segnali positivi sul tetto al debito degli Stati Uniti e le ipotesi di disgelo tra Usa e Cina. I mercati si concentrano sull'andamento dell'economia ...In generale, inil sentiment è sostenuto dall'annuncio della People's Bank of China di confermare i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR), per il nono mese consecutivo. L'indice ...Con la seduta di venerdì 19 maggio, infatti, ladi Tokyo è tornata agli antichi fasti. L '...che si sono viste lo scorso anno sui listini europei e americani ora sono approdate anche in. La ...

Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia Borsa Italiana

Impatto -1,27% su Ftse Mib (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mag - "Cautela" torna a essere la parola d'ordine per i listini azionari europei, che continuano a monitorare gli sviluppi dei ne ...Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo i segnali positivi sul tetto al debito degli Stati Uniti e le ipotesi di disgelo tra Usa e Cina. (ANSA) ...