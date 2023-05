Borsa | Europa debole dopo Wall Street | Milano paga le cedole

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le Borse europee restano in rossol'avvio cauto di, conmaglia nera nel giorno in cui 61 società di Piazza Affari staccano la cedola. Il Ftse Mib cede lo 0,96% scontando un ...

Jv tra Banca Capasso (IBL Banca) e Factor. Credit Factor, joint venture partecipata al 50% da Banca Capasso (Gruppo Ibl Banca) e al 50% da Factor (una spa specializzata nel recupero crediti), cresce nel mercato degli crediti deteriorati non garantiti (npe unsecured) con l'acquisizione di un portafoglio da 360 milioni (valore ...

La Borsa di Atene vola dopo l'esito delle elezioni con la riconferma della fiducia nel premier uscente Kyriakos Mitsotakis. In picchiata il rendimento del titolo di Stato a dieci anni "I dati delle ...

Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,6% Agenzia ANSA

Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,6% Agenzia ANSA

Le Borse europee restano in rosso dopo l'avvio cauto di Wall Street, con Milano maglia nera nel giorno in cui 61 società di Piazza Affari staccano la cedola. (ANSA)