Borghesiana – Fiamme in un capannone | distrutte 20 auto

(Di lunedì 22 maggio 2023) , alcune risultate rubate – Denunciato il proprietario per ricettazione – Unnella zona Rocca Cenciaè andato a fuoco la notte scorsa con altevisibili anche da lunga distanza. All’interno erano posteggiate una ventina dimobili, tra le quali alcune sono risultate rubate. Sul posto alle 23 circa sono giunte tre squadre di vigili del fuoco. La polizia, una volta domate le, ha accertato la presenza tra ledal fuoco di alcuni veicoli risultati rubati. Nessun ferito, ma il titolare del, romano 67enne, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione.

