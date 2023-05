BMW - Adrian van Hooydonk | Il piacere di guida resterà

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Concorso d'eleganza di Villa d'Este, al quale la BMW ha presentato la Concept Touring Coupé, è l'occasione pervan, a capo del design del gruppo tedesco, per parlare dello stile dei modelli di oggi e di quelli che verranno. Il designer olandese, in BMW dal 1992, ha vissuto tutta l'evoluzione dell'Elica, dalla nascita delle Suv prima e delle Suv-coupé poi, fino all'avvento dell'elettrificazione, sulla quale il costruttore ha iniziato a lavorare 15 anni fa: "Non sapevamo quando, ma eravamo certi che il cambiamento sarebbe arrivato", ci spiega Van. "Così, sono nate la i3 e la i8. Ora siamo nella fase più stimolante della transizione, con tanti nuovi competitor che stanno arrivando, anche dalla Cina. Per questo, dobbiamo reinventare i nostri marchi sotto il profilo del design e della tecnologia. Partiremo con la ...

Come avevamo previsto quando il capo del design BMW Adrian van Hooydonk lo ha anticipato all'inizio di questa settimana, il concept unico che il marchio tedesco presenterà al Concorso d'Eleganza Villa ...