BMW - Adrian van Hooydonk | Il piacere di guida resterà

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il Concorso d'eleganza di Villa d'Este, al quale la BMW ha presentato la Concept Touring Coupé, è l'occasione pervan, a capo del design del gruppo tedesco, per parlare dello stile dei modelli di oggi e di quelli che verranno. Il designer olandese, in BMW dal 1992, ha vissuto tutta l'evoluzione dell'Elica, dalla nascita delle Suv prima e delle Suv-coupé poi, fino all'avvento dell'elettrificazione, sulla quale il costruttore ha iniziato a lavorare 15 anni fa: "Non sapevamo quando, ma eravamo certi che il cambiamento sarebbe arrivato", ci spiega Van. "Così, sono nate la i3 e la i8. Ora siamo nella fase più stimolante della transizione, con tanti nuovi competitor che stanno arrivando, anche dalla Cina. Per questo, dobbiamo reinventare i nostri marchi sotto il profilo del design e della tecnologia. Partiremo con la ...

A Villa d'Este 2023, uno squisito esercizio di stile ispirato a Z3 Coupé. BMW Concept Touring Coupé sarà in vendita in futuro come special edition Il video ...