Blitz degli ambientalisti | liquido nero nella Fontana di Trevi

Sotto gli occhi sgomenti di turisti e passanti, tra la rabbia della politica, la 'rivoluzione ambientalista' colpisce ancora. E nelle scorse ore nella Capitale, ildi Ultima Generazione si e' fatto notare. Circa una decina di attivisti, sette a compiere l'azione, hanno gettato un liquido nero, del carbone vegetale diluito, nella Fontana di Trevi, nel cuore ...Ieri, a Roma, vi è stato un nuovoattivisti di Ultima Generazione, che, pochi minuti dopo le undici del mattino, hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella Fontana di Trevi per ...Il sacrificioagricoltori per salvare Ravenna Sacrificare i campi per salvare Ravenna. 'Al primo posto l'interesse collettivo: ciò significa essere cittadini normali, non eroi - continua ...

Blitz degli ambientalisti, liquido nero in fontana di Trevi Agenzia ANSA

Sotto gli occhi sgomenti di turisti e passanti, tra la rabbia della politica, la 'rivoluzione ambientalista' colpisce ancora. E nelle scorse ...L'archeologo che scavò i tesori della Crypta Balbi, già professore a Siena e Roma Tre, condanna l'ultima protesta degli attivisti di ...