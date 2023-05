Biscottoni alle noci | li preparo in 10 minuti | ma spariscono in 30 secondi!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 22 maggio 2023) I bocconcinisi sciolgono in bocca, avvolgono il palato in un crescendo di golosità indescrivibile. Scrocchiano tra i denti, ma hanno un cuore morbido, tenerissimo, di quelli che conquistano al primo incontro. Nella loro veste tutta tempestata da una granella ruvida e invitante, sono tantogri e festosi da essere un dono graditissimo, se volete omaggiare l’invito a cena a casa di una vostra amica. Ideali a merenda, con un tè freddo o caldo, per una pausa ritemprante, a fine pasto per chiudere in bellezza la giornata, a colazione per iniziarla con brio! Ogni pretesto sarà buono per sgranocchiarne uno e godersi una coccola di puro piacere gastronomico. Con le nostre dosi otterrete una ventina di dolcetti, sappiatevi regolare: andranno a ruba e una sola infornata sparirà alla velocità della luce. Meglio organizzarvi fin da ...