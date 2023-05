Bimba di 5 anni morta dopo un incidente stradale a Vigevano | sbalzata fuori dal finestrino dell’auto

(Di lunedì 22 maggio 2023)dalun. Ha perso la vita la bambina di cinquedi, in provincia di Pavia, che era seduta sul sedile posteriore della vettura guidata dal nonno. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la Honda Jazz guidata dal nonno dellaè stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y. La piccola ha sbattuto la testa contro un palo ed è andata in coma. L’è avvenuto lunedì 22 maggio, intorno alle ore 12: sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno trasportato in ospedale tutte e tre le persone coinvolte nello scontro. La piccola era ricoverata al pronto soccorso diin gravi condizioni a causa ...

Una bambina di 5è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, in una via di Vigevano (Pavia). Laera seduta sul ...È morta ladi 5rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 12, a Vigevano (Pavia). Come riporta la Provincia Pavese , la piccola abitava a Cassolnovo. L'incidente ...Non è stata ancora fatta luce sulla sorte della piccola: l'ultima pista conduce a un uomo tedesco sospettato di aver rapito e ucciso la. Cosa è successo nel corso degliIl caso di Maddie ...

Scontro tra auto, sbalzata dal finestrino bimba di 5 anni Agenzia ANSA

La Honda Jazz guidata dal nonno della bimba è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y. La piccola ha battuto la testa contro un palo ...Sbalzata fuori dal finestrino, dopo un incidente stradale. Ha perso la vita la bambina di cinque anni di Vigevano, in provincia di Pavia, che era seduta sul sedile posteriore della vettura guidata dal ...