Bielorussia | graziato oppositore Roman Protasevich

Minsk, 22 mag. - Il giornalista e oppositore al regime bielorusso Roman Protasevich, condannato all'inizio di maggio a otto anni di carcere, è stato. "Ho appena firmato tutti i documenti. Questa, ovviamente, è una grande notizia", ha dichiarato Protasevich citato dall'agenzia bielorussa BelTA. Il blogger - arrestato nel maggio del 2021, ...L'accusa aveva stabilito inoltre che sia lui che altri oppositori avevano elaborato un piano per prendere il potere inin modo "incostituzionale", dopo le elezioni del 2020, il cui ...

L'accusa aveva stabilito inoltre che sia lui che altri oppositori avevano elaborato un piano per prendere il potere in Bielorussia in modo «incostituzionale», dopo le elezioni del 2020, il ...Che fine aveva fatto Roman Protasevich Era stato arrestato in un'operazione clamorosa: con un caccia bielorusso che aveva affiancato il volo di linea su cui viaggiava costringendolo a un atterraggio ...