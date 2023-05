Biasin | «Gagliardini ha condannato alla sconfitta Altri tutti bravi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Fabrizioha criticato aspramente la prestazione di Robertoin Napoli-Inter. Il giornalista si scaglia contro il giocatore su Pressing. PROBLEMA –vede un problema in un giocatore: «Vittoria meritata del Napoli, grande atteggiamento nonostante lo Scudetto vinto. Mi è piaciuta la prestazione delle alternative dell’Inter, rimaste in partita fino a quando sono finiti in dieci. Sono stati, Inzaghi mi è piaciuto così come i giocatori tranne uno che hacon cinque falli in quarantuno minuti. All’allenatore dà fastidio che qualcuno abbia pressato dall’esterno per trovare un altro al suo posto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...