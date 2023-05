Berlusconi torna sulla scena politica. "Continuerò a esserci"

Leggi su agi

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Su cosa si deve concentrare il governo? "Occorre continuarestrada che abbiamo imboccato nei primi mesi: stabilizzare il taglio del cuneo fiscale anche per far ripartire l'occupazione giovanile, realizzare la riforma fiscale procedendo verso la flat tax, continuare a lavorare per accrescere le pensioni minime fino ad arrivare a 1.000 euro entro la legislatura, porre mano alla riforma della giustizia secondo le linee indicate dal ministro Nordio". Silvio, da qualche giorno uscito dall'ospedale San Raffaele dopo 45 giorni di degenza, e rilascia un'intervista al Corriere della Sera. Da leader di Forza Italia affronta anche i temi interni al partito e all'attuale maggioranza. "Forza Italia ha una classe dirigente nazionale e locale esperta e autorevole - dice -. Ma non sono e non saranno soli, perché io ...