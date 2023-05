Berlusconi | “Sto meglio | è stata dura ma ho sempre avuto fiducia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – “Sto… Devo ancora recuperare le forze, ma è solo questione di tempo”. Così Silvionella sua prima intervista del Cavaliere dopo il ricovero. “È, ma sonostato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare”, ha detto il Cavaliere al Corriere della sera. “Marta ha superato sé stessa, mi èaccanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega”, ha affermato ancoraaggiungendo: “Molte volte ho dovuto pregarla io di riposarsi e di prendersi cura di sé, ma non mi ha lasciato neanche per un minuto. I miei figli, mio ...