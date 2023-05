Berlusconi riparte | «È stata dura | ora sono pronto a rinnovare Forza Italia per presidiare il centro”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sta meglio, non ha mai smesso di lavorare ed è, da leader indiscusso, aper affrontare le nuove sfide dell’agenda politica. Silviotorna sulla scena. Torna a parlare dopo i 45 giorni di ricovero e sceglie un lungo colloquio in esclusiva con il Corriere della Sera. L’affetto di tutti e l’abbraccio del popolo azzurro Si comincia dalla grande paura, dalla vicinanza straordinaria della sua famiglia, del suo popolo e perfino degli avversari. “È, masempre stato fiducioso”, dice l’ex premier che si è affidato “all’aiuto del Cielo” e alla professionalità dei medici. “Marta ha superato sé stessa, mi èaccanto con una cura e una dedizione senza eguali”. E poi l’affetto commuovente ...

...per il 2023 questa possibilità non era stata scartata del tutto da Pier Silvio. Certo ... sidalla Sardegna Dove vederlo e chi conduce Tempatation Island 2023 fa pace con Mediaset, lo ...Palladino si riferiva ad una chiamata della Juventus che sarebbe arrivata al tecnico secondo Paolo. AutoreSidallo zero a zero. Io suggerisco ai candidati di non andare a cercare la questua del ... Silvio, in uno degli incontri del Patto del Nazareno, mi disse 'Giannini ti odia'. Io gli ...

Berlusconi riparte: «È stata dura, ora sono pronto a rinnovare Forza ... Secolo d'Italia

non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento", dice Berlusconi. Il Governo Continuare sulla strada che abbiamo imboccato nei primi mesi: stabilizzare il taglio del cuneo ...Berlusconi a tutto campo. Dopo oltre un mese di degenza all'ospedale San Raffaele di Milano, il Cavaliere torna a casa e soprattutto protagonista ...