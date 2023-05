Berlusconi | «In questo periodo Marta ha superato sé stessa»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il leader di Forza Italia ha concesso la prima intervista dopo essere stato dimesso Silvioda qualche giorno ha finalmente lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano ed è tornato a casa. Il leader di Forza Italia ha parlato così per la prima a Corriere della Sera facendo ringrazianti del caso e parlando anche della vita politica.non ha intenzione di mollare la presa e tornerà a guidare il partito. «Con il Pd a sinistra e il tramonto del Terzo Polo, che è morto ancora prima di nascere, lo spazio al centro si allarga. E Forza Italia lo presidia con coerenza. Perché siamo gli unici davvero liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti». Poi non manca un ringraziamento alla sua compagnaFascina. «hasé, mi è stata accanto con ...

non toglie, ovviamente, che Forza Italia abbia un suo ruolo specifico. Con il Partito ... ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche - spiega- scegliendo la nostra metà ...... che porta i saluti di Silvio, accolti con un applauso dall'uditorio. 'Forza Italia è la ... E noi abbiamo il dovere di essere punto di riferimento nuovo dielettorato'. Giovanni Toti, ...Video suargomentodimesso dal San Raffaele: sorriso e gesto a sorpresa con i cronisti - GUARDA Il Cavaliere affronta anche il tema dei rapporti con Italia Viva: 'Renzi dice spesso ...

Berlusconi: "Verso di me un affetto commovente, ora rinnovo Forza Italia" RaiNews

Il Cav è ottimista sul futuro del partito azzurro: "Vedo una funzione sempre più importante". Il plauso a Meloni e Salvini: "Con loro rapporti eccellenti, come dei veri amici" ...Ha ricevuto l’affetto e il sostegno di amici, parenti e dell’intero mondo politico. Si è affidato “alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele – in cui per 45 lunghi gio ...