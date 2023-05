Berlusconi “E' stata dura | ora rinnoverò Forza Italia”

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E', ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare».Così il leader diSilviointervistato dal Corriere della Sera dopo l'ultimo ricovero al San Raffaele. “Marta ha superato sè stessa, mi èaccanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega” ed ancora: “Ho percepito anche questa volta l'amicizia e l'affetto sincero, a tratti addirittura commovente, di molte persone, anche sconosciute. Tutti i leader politici, di maggioranza e di opposizione, mi hanno rivolto parole di augurio e di incoraggiamento, delle quali sono ...

Silvioha lasciato il San Raffaele di Milano dopo un lungo ricovero , durato 45 giorni, dovuto alla leucemia . 'Sto meglio. Èdura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato all'aiuto ...'Marta ha superato se stessa, mi èaccanto con una cura e una dedizione senza eguali - ha ...: 'Ora sto meglio' 'Non ho mai smesso di lavorare - ha detto ancora - dando indicazioni e ...... mentre l'operazione Giuntoli ècondotta da Calvo senza mettere al corrente Max: il suo non è ... svelato da Paolo, e Tudor). Per questo vorrebbe tutelarsi mantenendo intorno a sé gli ...

Silvio Berlusconi, prima intervista dopo il ricovero: «È stata dura, ma mia moglie Marta ha superato sé... Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, ...Berlusconi ripercorre i momenti in ospedale dove è stato circondato dagli affetti, e guarda al futuro del partito. "Ho percepito anche questa volta l'amicizia e l'affetto sincero, a tratti addirittura ...