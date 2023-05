Berlusconi “E’ stata dura | ora rinnoverò Forza Italia”

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele, che non finirò mai di ringraziare». Così il leader diSilviointervistato dal Corriere della Sera dopo l’ultimo ricovero al San Raffaele. “Marta ha superato sè stessa, mi èaccanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega” ed ancora: “Ho percepito anche questa volta l’amicizia e l’affetto sincero, a tratti addirittura commovente, di molte persone, anche sconosciute. Tutti i leader politici, di maggioranza e di opposizione, mi hanno rivolto parole di augurio e di incoraggiamento, delle quali ...

MILANO - Forza Italia è in "continuo rinnovamento (...).Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo". Così il leader forzista Berlusconi ha dichiarato in una intervista al Corsera, dopo il ricovero ...