Berlusconi dopo le dimissioni | È stata dura | ora rinnovo Forza Italia

(Di lunedì 22 maggio 2023) " È, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele,...

...problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ( in foto nel 2022 ) ha parlato solo alcuni annicon i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto Nel 2006 in diretta tv...Così il leader di Forza Italia Silviointervistato dal Corriere della Seral'ultimo ricovero al San Raffaele. " Marta ha superato sé stessa , mi è stata accanto con una cura e una ...Il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua prima intervistail ricovero dice al 'Corriere della Sera' di aver sentito 'un affetto commovente'. Non è stato facile, 'mi sono affidato, come in altri momenti difficili, ...

Berlusconi oggi, prima notte a casa dopo essere stato dimesso dal San Raffaele: «Vinco ancora dopo il buio».... Corriere della Sera

Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato dal Corriere della Sera dopo l’ultimo ricovero al San Raffaele. “Marta ha superato sè stessa, mi è stata accanto con una cura e una ..." È stata dura , ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato, come in altri momenti difficili, all’aiuto del Cielo e alla professionalità dei medici e ...