Berlusconi al Corriere | «Torno a guidare il partito Renzi? Se vuole allearsi venga nella nostra metà campo»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il presidente di Forza Italia Silvioparla per la prima volta dopo il ria casa dal San Raffaele. Nell’intervista che rilascia oggi a Paola Di Caro per ildella Sera il leader ringrazia l’aiuto del cielo e i medici dell’ospedale. E annuncia che tornerà a breve ail. Ma lancia anche segnali politici. A Matteofa sapere che «dice spesso cose giuste ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche, scegliendo la, non si potrà andare al di là di occasionali convergenze in parlamento». E annuncia anche un rinnovamento delper le elezioni europee. «Con il Pd a sinistra e il tramonto del Terzo Polo, che è morto ancora prima di nascere, lo spazio ...

Il presidente di Forza Italia Silvioparla per la prima volta dopo il ritorno a casa dal San Raffaele. Nell'intervista che rilascia oggi a Paola Di Caro per ildella Sera il leader ringrazia l'aiuto del cielo e i ......Maestro massone (ex sergente repubblichino) per farne un pezzo che venne pubblicato sul... Silvioe Marcello Dell'Utri. Il primo e troppo noto per scriverne ancora, ma va ricordato "...Ildella Sera scrive che De Laurentiis, a qualche amico, avrebbe raccontato che gli piace ... Paolo, che, in un intervento a Radio Radio, aveva confidato che Palladino è nel mirino ...

Silvio Berlusconi, prima intervista dopo il ricovero: «È stata dura, ma ho sentito affetto. Ora rinnovo il... Corriere della Sera

La prima intervista del leader dopo il ricovero: «È stata dura ma ho sempre avuto fiducia. Il centro C’è più spazio e lo presidia Forza Italia» ...Ogni sorpresa è possibile ma tra poche ore Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Ci siamo Pare di sì. Così assicurano ...