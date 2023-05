Berlusconi a Renzi | ' Scegli la nostra metà campo'

(Di lunedì 22 maggio 2023) Silviotorna in, e nella prima intervista al Corriere della Sera dopo essere uscito dall'ospedale, elenca programmi e priorità. In primo piano la riorganizzazione di Forza Italia . ...

...risponde che fino a quando il leader di Italia Viva non sceglierà di passare nella "nostra" metà campo, non si potrà "andare al di là di occasionali convergenze in Parlamento"....... come ho sempre fatto, le mie responsabilità di fondatore e di leader di Forza Italia ma senza rincorrere nessuno' ammetteche prosegue 'Dice spesso cose giuste , ma fino a quando ...dice spesso cose giuste, ma fino a quando non ne trarrà le conseguenze politiche - spiega- scegliendo la nostra metà campo, non si potrà andare al di la di occasionali convergenze ...

Berlusconi: “In ospedale è stata dura, ma ero fiducioso. Ora al lavoro per rinnovare Forza Italia Il Fatto Quotidiano

La “lista elettorale” che si era formata alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 tra Azione di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi è ormai giunta alle battute finali. L’aggregazione, del ...Silvio Berlusconi ammette: «Sto meglio, è stata dura, ma sono sempre stato fiducioso. Mi sono affidato all'aiuto del Cielo e alla professionalità dei ...