Benevento TARI Serluca | “Noi invertiamo trend storico e sul verde PD non mescoli carte”

(Di lunedì 22 maggio 2023). Assessore: “Leffe quest’anno rispetto al passato cominciano a scendere” “Poiché abbiamo l’abitudine di dire ai contribuenti la verità, non abbiamo mai negato che ail costo dellanon è esiguo”. Così ha esordito in una nota di Palazzo Mosti l’Assessore al Bilancio Maria Carmela. “Ma è così da anni e questa classifica della Uil è stata dello stesso tenore anche per altre amministrazioni, incluse quelle targate Pd. Noi piuttosto rivendichiamo il merito di invertire il: leffe quest’anno rispetto al passato cominciano a scendere”. Ha ancora sottolineato. “Sul fisco, il populismo è esercizio comodo ma tanto inutile quanto nocivo. È noto che i ...

Altre città meridionali in cui si registra un costo significativo della sono con 481 euro, Messina con 476 euro, Catania con 475 euro, Siracusa con 472 euro, Agrigento con 471 euro, ....

La Tari rappresenta uno degli oneri fiscali più rilevanti per le famiglie italiane. Quali sono i comuni in cui si paga di più