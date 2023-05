Belgorod | l’attacco misterioso | chi sono Volontari e Legionari russi?

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le milizie rivendicano l'azione al confine con l'Ucraina Il Corpo deiche ha rivendicato oggi una seconda incursione nell’oblast russo didopo quella di marzo è stato formato nel luglio 2022 ed è composto da nazionalistidi estrema destra contrari al regime di Vladimir Putin. Secondo il Financial Times, il gruppo è guidato dal 38enne Denis Nikitin, noto anche come Denis Kapustin, appassionato di arti marziali Mma, creatore della linea di abbigliamento White Rex con simboli neonazisti e del suprematismo bianco. Noto negli ambienti dell’estrema destra europea, ha vissuto in Germania. Nel 2019 è stato bandito per dieci anni dall’area Shengen per il suo estremismo. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha diffuso un video in cui diceva di detestare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ...