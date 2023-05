Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi | Gli esperti del gossip dicono di sì

Domani, martedì 23 maggio , in prima serata su Italia1 , l'ultimo appuntamento stagionale con "Le Iene" condotto da, accompagnata dai comici Max Angioni , Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba . La trasmissione chiude con Emma che, nel corso della serata, canterà alcuni dei suoi brani più celebri e ...Aria di crisi trae Stefano De Martino , un'altra volta. E se a dirlo è Deianira Marzano, nota anche come Miss Pettegolezzo, un fondo di verità ci sarà.e Stefano De Martina in crisi: l'...e Stefano De Martino sono di nuovo in crisi La voce è stata messa in circolo da alcuni esperti di gossip, o presunti tali: per la verità Amedeo Venza e Deianira Marzano non sono ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi: le nuove indiscrezioni Today.it

Domani, martedì 23 maggio, in prima serata su Italia1, l’ultimo appuntamento stagionale con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.Belen e Stefano De Martino stanno vivendo un nuovo momento di crisi Potrebbero dirsi presto addio L'indiscrezione ...