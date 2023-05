Becker | «Djokovic non è solo una macchina da tennis come sembra»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Boris, ex campione died ex carcerato, ha rilasciato un’intervista al Guardian: «Se avessi chiesto a qualcuno nel 1985, “posso vincere Wimbledon?” la risposta sarebbe stata “no”. E penso che il 99% delle persone avrebbe detto che era impossibile difenderlo quando avevo 18 anni. Ma l’ho fatto». Tanti i titoli vinti dafra cui sei titoli del Grande Slam, una medaglia d’oro olimpica nel doppio. Poi, dall’apice agli abissi. Il crack finanziario, 231 giorni di carcere inflitti da un tribunale che ha stabilito che aveva agito “deliberatamente e disonestamente” nascondendo centinaia di migliaia di sterline dopo aver dichiarato il fallimento.parla del ricambio generazionale nel: «Carlos Alcaraz è diventato numero 1 al mondo dopo aver vinto gli Us Open lo scorso anno. Ci sono ...