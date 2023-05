Beautiful | puntate italiane | i sospetti di Steffy | Thomas a rischio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il segreto diForrester potrebbe avere le ore contate, come segnalano le anticipazioni direlative alle prossime. Il giovane stilista, di recente, ha scoperto che Sheila, la notte di Capodanno, ha fatto in modo che Brooke si ubriacasse scambiando lo spumante analcolico che aveva ordinato con quello alcolico. La Logan, rimasta sola a causa di un viaggio di lavoro di Ridge, ha perso il controllo di sé stessa e ha baciato Deacon Sharpe, il quale è rimasto anche a dormire con lei. In seguito, quando il marito di Brooke ha scoperto il suo tradimento, l'ha lasciata ed è tornato con Taylor., però, durante una conversazione con Sheila, ha scoperto la diabolica macchinazione della dark lady e, nonostante abbia deciso di non rivelare niente a Ridge, sarà sempre più in ...