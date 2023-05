Beatrice Valli | corsa al pronto soccorso per la piccola Azzurra | l' incidente con la monetina e tanta preoccupazione

Attimi di paura per Marco Fantini e la ...è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste più amate del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi . Proprio nel programma quotidiano di Canale 5 ha conosciuto e si ...La piccola Azzurra Fantini, figlia die Marco Fantini, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso.ha trascorso ore di puro terrore per sua figlia, la piccola Azzurra , che avrebbe ingoiato una moneta. L'...

Beatrice Valli al pronto soccorso con la figlia: "Un grande spavento" Today.it

L'influencer Beatrice Valli ha raccontato su Instagram che nella giornata di ieri, domenica 21 maggio, è dovuta correre al pronto soccorso per la piccola Azzurra, coinvolta in un piccolo incidente men ...Paura per la figlia dell’ex protagonista di UeD: ha ingoiato una monetina Notizie che non si vorrebbero mai dare, ma fanno parte del mondo dello ...