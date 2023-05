Battibecco Vinicius-Tebas | «Sei come i razzisti» «Invece di attaccarmi partecipa ai nostri incontri»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gli insultirivolti aJr, ala sinistra del Real Madrid, portano con sé molto più che il tema razzismo nello stadio. La stella madridista e il presidente della legahanno avuto un botta e rispostra su Twitter. Tutto è iniziato dal tweet di, che accusava LaLiga di essere razzista e di accettare, in modo implicito, gli atteggiamenti xenofobi da parte dei tifosi negli stadi. Il Valencia, il club che ha sconfitto il Real in quella sfida a sfondo razzista, ha preso posizione e ha deciso di espellere tutti i tifosi coinvolti, ma è da considerare una risposta in difesa della propria credibilità. Il problema è che non si parla di qualche volgare individuo, ma di interi settori dello stadio. «Non voglio parlare di calcio, perché qui abbiamo un problema. È impensabile che io debba sostituire un ...