Baseball | Serie A 2023 | inizia la Poule Scudetto Le big tutte nel girone F

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Comunque andrà, sarà uno spettacolo. Una volta andata in archivio la prima fase è già tempo di pensare allanel Campionato didi. Nella giornata odierna infatti la FIBS ha diramato il calendario della seconda fase che, da programma, comincerà già giovedì 25 maggio con la prima delle tre partite che vedrà fronteggiarsi UnipolSai Bologna e Parmaclima. A cambiare le carte in tavola è stata Macerata che piazzandosi in testa alB con un solo punto di differenza ha creato undi ferro, il cosiddettoF, raggruppamento che comprenderà San Marino e Parmaclima (ovvero le Finaliste del 2022) oltre che la Fortitudo, vincitrice della passata stagione di Coppa Italia. Dentro anche la sempre gagliarda BSC Big ...