Barcellona | Xavi | “Ritorno Messi? E’ un fuoriclasse | vediamo che succede”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilche trionfa in Liga ha un unico grande sogno di mercato: ildi Lionelin blaugrana. A parlare dell’argomento è stato il tecnico,che ha acceso i sogni dei tifosi per quello che sarebbe il grande. In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Valladolid,ha parlato proprio di. Un commento anche su quanto avvenuto a Valencia, nella partita fra Valencia e Real Madrid in cui è stato protagonista Vinicius. Le parole disu: “che, non ho elementi per dire altro. Dipende da tante cose, anche dalle intenzione che avrà Leo, io posso dire che è un calciatore spettacolare e che tra di noi c’è una grande amicizia”. Sulla ...