Banca Mediolanum premiata dal magazine BancaFinanza

(Di lunedì 22 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – La speciale classifica delle banche stilata dalfinanza nella categoria “gruppi maggiori” è guidata quest’anno da. La graduatoria è frutto degli studi della rivista specializzata in economia e finanza in collaborazione con Credit Data Research Italia e ha analizzato tre principali aree gestionali: solidità, redditività e produttività. Il gruppo fondato da Ennio Doris si è piazzato al primo posto tra le banche che hanno un bilancio consolidato maggiore di 52.000 milioni di euro.finanza ha organizzato un evento per la consegna del premio a Palazzo Madama di Torino. “E’ un riconoscimento al percorso iniziato dal nostro fondatore Ennio Doris – ha detto il presidente di, Giovanni Pirovano -. Il ...

TORINO - La speciale classifica delle banche stilata dal magazine Bancafinanza nella categoria "gruppi maggiori" è guidata quest'anno da. La graduatoria è frutto degli studi della rivista specializzata in economia e finanza in collaborazione con Credit Data Research Italia e ha analizzato tre principali aree gestionali:...'Il riconoscimento di oggi va al compianto Ennio Doris, che ha creato la sua impresa nell'82 e lanel '97.oggi e' tra le maggiori in classifica ed e' fondamentale per la crescita del nostro Paese', ha commentato ancora Pirovano, sottolineando anche il profilo europeo di, ...e' risultata nella classifica di BancaFinanza prima tra le grandi banche in quanto a redditivita', produttivita' e solidita'. emi - 22 - 05 - 23 17:30:47 (0509) 5 NNNN

Banca Mediolanum punta su crescita di clienti e masse - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

È morta la bimba di 5 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto a Vigevano. La bimba era stata sbalzata dal finestrino dell'auto guidata dal nonno dopo lo scontro con un'altra v ...La serata, condotta da Alfredo Sangiovanni, Responsabile Sviluppo Private Banking Banca Mediolanum Napoli, ha visto la presenza di Costante Turchi, ...