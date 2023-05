Banca Ifis e il Gruppo Mediobanca siglano una partnership industriale negli Npl

(Di lunedì 22 maggio 2023)e ilMediohanno siglato unadi lungo periodo per la gestione dei crediti deteriorati. Secondo l'accordorileverà da Medio, per un corrispettivo di €100 milioni, Revalea S.p.A., società nata nel 2022 dallo scorporo di Npl derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze, business che non rientra più tra le attività core delMedio. Laha una forte valenzapoiché consolida il posizionamento dicome operatore di riferimento nel mercato dei crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured e permette a MBCredit Solutions, società del ...

