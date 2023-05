Banca Etica | utile sale a 17 | 2 milioni | raccolta +7 | 2%

(Di lunedì 22 maggio 2023) Via libera dall'assemblea dial bilancio 2022. L'assemblea ha anche rinnovato il comitato etico della. Il gruppo ha chiuso il 2022 con unnetto consolidato di 17,2di ...

Via libera dall'assemblea dial bilancio 2022. L'assemblea ha anche rinnovato il comitato etico della. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 17,2 milioni di euro derivante dai risultati ...347013, o donazione on - line, o bonifico bancario specificando nella causale "Emergenza alluvione 2023" tramite:Popolare, via Parigi 17, Roma "Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 ...L'assemblea generale diha approvato il bilancio del 2022 e rinnovato il comitato etico. I risultati ratificati mostrano una crescita complessiva dellaitaliana dedita alla finanza. Il Gruppo ha ...

I risultati dell'Assemblea 2023 Banca Etica

Via libera dall'assemblea di Banca Etica al bilancio 2022. L'assemblea ha anche rinnovato il comitato etico della banca. (ANSA) ...L’assemblea dei soci dell’istituto di credito dedito alla finanza etica ha approva il bilancio e rinnovato il comitato etico. Tra i membri, Antonio Loffredo, parroco napoletano del rione Sanità ...