Bakhmut finisce in mano ai russi | ma è una città rasa al suolo | GUARDA

"Bakhmut è libera". I russi festeggiano una inutile strage QUOTIDIANO NAZIONALE

La caduta di Bakhmut, la città che i vertici militari ucraini ammettono ora di aver perso, è un rovescio di importanza simbolica per Kiev (Corriere della Sera) Sventola ancora la bandiera ucraina ...Continuano i combattimenti tra Mosca e Kiev per la città nell'oblast di Donetsk La zona di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina orientale, resta ''l'epicentro'' della battaglia''. Lo hanno rif ...