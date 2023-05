Bakhmut epicentro battaglia Russia | “Come Hiroshima? Distrutte entrambe da Usa”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Continuano i combattimenti tra Mosca e Kiev per la città nell'oblast di Donetsk La zona di, nell’oblast di Donetsk nell’Ucraina orientale, resta ”l’” della”. Lo hanno riferito questa mattina le forze armate ucraine dopo che i russi hanno rivendicato di aver completamente ”liberato” la città assediata da mesi. A”il nemico continua a condurre azioni offensive. I combattimenti per la città continuano”, hanno affermato le forze armate ucraine, aggiungendo che nell’ultimo giorno le forze russe hanno “cercato senza successo di recuperare le posizioni perdute a sud dell’insediamento di Ivanivske”. Domenica, al vertice del G7 in Giappone, Volodymyr Zelensky ha paragonatodadistrutta dalla bomba atomica americana. “Ha fatto bene perché la ...

