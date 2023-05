Back To School chiude per sempre dopo il flop di quest’anno? Si mette male per la Panicucci

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’edizione didiTosi può dire che sia stata un vero. Il programma, condotto da Federicain questa seconda edizione, non è riuscito ad ottenere ascolti allettanti per la rete. Questo, dunque, sta spingendo molti a credere che la trasmissione possare definitivamente i battenti e non vedere mai L'articolo proviene da KontroKultura.