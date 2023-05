E' quanto scritto nel documento chechiede di condividere questa sera alla riunione del gruppo del Senato e domani alla Camera. . 22 maggio 2023... e in particolare ai giovani appassionati di sport, compiendo un'di grande valore sociale. ... Un complemento di un'area che orala palestra coperta, il tennis, il padel, il beach volley .... Vigili del fuoco inper un principio di incendio a un furgone Posted on 12 Agosto 2019 12 ...] Politica Inchiesta terzo valico: Sinistra italianainterrogazione Posted on 28 Ottobre ...

Azione presenta documento, i gruppi parlamentari restino uniti Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Archiviato, tra ripicche e polemiche, il progetto di partito unico, Renzi intende convincere Calenda a costituire almeno una lista unica per le Europee. In serata l'assemblea del gruppo unitario a Pal ...