... i, si scarichino sulle imprese, in primis su quelle più piccole e più deboli dal punto di ...ha colpito imprese e famiglie rende imperativo il consolidarsi di una politica che miri all'...È questa: cosa accadrebbe se tutte le Regioni chiedessero l'sulle 23 materie consentite L'Italia si trasformerebbe in una federazione di Regioni e Roma sarebbe svuotata dei suoi compiti di ...Le Regioni possono occuparsi indella prevenzione contro il dissesto 'Debbono, ma all'... se non ha subito erosioni alla base ostrutturali. Siamo intanto al lavoro per liberare dall'...

Autonomia, i danni della riforma: tutti gli allarmi ignorati nei dossier degli esperti ilmessaggero.it

Gli ultimi a esternare dubbi, sono stati i tecnici del Servizio del Bilancio. Il caso è balzato agli onori della cronaca non perché gli esperti di Palazzo Madama che analizzano ...Dopo la pubblicazione su Linkedin della nota dell’Ufficio bilancio del Senato – un organo terzo – ed il relativo clamore suscitato, molti italiani avvertono ormai con sufficiente chiarezza i danni ...