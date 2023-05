Aurora Ramazzotti | la famiglia Cerza a Milano per Cesare | le tenere foto con nonna Francesca Romana e zia Carolina

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non soloMichelle Hunziker . Il piccoloAugusto , figlio di, ha anche un'altra - giovanissima -che non vede l'ora di coccolarlo. Si tratta di...

Non solo nonna Michelle Hunziker . Il piccolo Cesare Augusto , figlio di, ha anche un'altra - giovanissima - nonna che non vede l'ora di coccolarlo. Si tratta di Francesca Romana Malato Cerza , la mamma di papà Goffredo Cerza , che appena può scappa da ...... tra gli altri, Zucchero ed Eros. Il batterista è incluso nei crediti di " Chocabeck ", ... prima della conclusione del set con "Monkey Wrench" e "" (uno dei pezzi dei Foo Fighters ...e Tiziano Ferro non fanno eccezione, e hanno parlato proprio dei loro figli durante la reunion nel backstage del concerto di Radio Italia Live . La chiacchierata è stata ricondivisa ...

Tiziano Ferro e Aurora Ramazzotti, conversazione privata: i dettagli Corriere dello Sport

Non solo nonna Michelle Hunziker. Il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti, ha anche un'altra - giovanissima - nonna che non vede l'ora di coccolarlo. Si tratta di ...Anche discorsi tra una neo mamma da meno di due mesi e un papà di due bambini piccoli. Stiamo ovviamente parlando di Aurora Ramazzotti e il cantante di Latina, orgoglio italiano nel mondo. Attraverso ...