Aurelio De Laurentiis vuole la tv della Serie A

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) . Il presidentesquadra campione d’Italia sta spingendo sulla Lega per abbandonare il modello di vendita dei diritti tv. E per produrre direttamente le immagini da vendere al tifoso. Il Financial Times scrive oggi che la mossa servirebbe anche a fermare la pirateria e il calo di interesse che minaccia il futuro del calcio. Secondo il piano raccontato dal quotidiano finanziario laA dovrebbe assumere il controllo delle trasmissioni delle partite in diretta. Per poi accordarsi per trasmetterle in streaming tramite piattaforme come Netflix e Amazon Prime. Le piattaforme De, spiega il quotidiano, ha detto di aver fatto questa proposta per la prima volta due anni fa. «L’idea è di mettere insieme Amazon, Apple, Netflix, Paramount Plus, Discovery HBO: laA produce da sola le partite e usa ...