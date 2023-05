Aumento di stipendio in arrivo da luglio 2023 | a chi spetta e come calcolare nuovi importi

Buone notizie per i lavoratori italiani, è in arrivodi. A luglio le buste paga saranno ritoccate verso l'alto per diverse ragioni, a partire dal taglio del cuneo fiscale approvato dal governo Meloni che riduce l'aliquota contributiva ...E tuttavia i prezzi degli immobili, solo in lieve crescita, rispetto a un'economia e redditi in ripresa hanno diminuito un poco i giorni diche necessita una famiglia media per comprare ...Oltre all'dellominimo e delle pensioni avvenuto durante gli ultimi anni di governo, il premier conservatore rivendica la diminuzione del numero dei richiedenti asilo nelle isole ...

Busta paga, ecco gli aumenti di luglio. Dal rimborso Irpef al cuneo fiscale, cosa sapere Sky Tg24

Va ricordato tra l'altro che in entrambe le Assemblee non potrebbero essere assunte decisioni senza l'approvazione del socio di maggioranza, né per l'aumento di capitale né ... per superare il ...I mutui diventano sempre più pesanti per le famiglie italiane, che non riescono a tenere il passo al caro vita.