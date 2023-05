Attivisti per il clima tingono di nero la fontana di Trevi

(Di lunedì 22 maggio 2023) La famosadiè stata tinta dioggi dagliper ilche hanno dichiarato che le forti alluvioni in Emilia Romagna sono solo “un avvertimento” dell’impatto che il cambiamentotico sta avendo sul mondo. . I manifestanti hanno colorato dila famosadi, affermando che le inondazioni

...impedire al ministro Eugenia Roccella di presentare il suo libro. Ma impedire agli altri di parlare è un leitmotiv di questi. Anche nei talk tv, dove utilizzano diverse tattiche, dall'...Proprioquesto, prendere posizione con convinzione è più che mai importante". Gli scienziati si incatenano, glisi mostrano nudi, o fanno azioni dimostrative sulle opere d'arte. Che ...Questa è la novità, un pesante salto all'ingiùglidi Ultima generazione: turisti e passanti li hanno presi a male parole, insultati, beffeggiati e poco c'è mancato che si arrivasse alle mani. Di domenica, col pienone di visitatori, ...

Attivisti per il clima in canotto al Salone del Libro per l'alluvione in ... RaiNews

Gli attivisti per il clima hanno tinto di nero uno dei monumenti più famosi di Roma in risposta alle devastanti inondazioni che questa settimana hanno ucciso almeno 15 persone nel nord-est dell'Italia ...Il clima è cambiato, è vero. Ma, soprattutto, nei loro confronti. Ormai non li sopporta più nessuno e le loro pagliacciate sono divenute una vera e propria forma di inquinamento politico e sociale ...