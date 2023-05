Attestazioni e certificazioni false | sospesi due dipendenti comunali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 15 maggio scorso, i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della “sospensione integrale dall’esercizio del pubblico ufficio e dal servizio per 9 mesi” emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di duedel comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Sa), indagati per truffa enell’ambito delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. I due, in più occasioni, si sarebbero allontanati arbitrariamente dal proprio luogo di lavoro per finalità private e senza alcuna autorizzazione, attestando falsamente la propria presenza in servizio, ...

