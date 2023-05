Attesa per la mostra ‘Blues for a dead giant’ di De Sensi a Castelvenere

Leggi su anteprima24

Manca poco al prossimo appuntamento in calendario della galleria sannita Mondoromulo Arte Contemporanea, una realtà che, nonostante abbia aperto al pubblico da meno di un anno, ha già saputo imporsi sulla scena culturale nazionale ospitando mostre di artisti affermati provenienti da mondi artisticamente diversi, come la pittura o il fumetto. In questa occasione, la galleria sceglie di dar voce ad una delle tecniche da sempre considerata minore, ovvero il collage, e lo fa proponendo una selezione di lavori dell'artista lametino Pasquale de, che invita gli spettatori a esplorare il confine tra la realtà tangibile e la dimensione immaginifica, tra il materiale e il metaforico. L'esposizione, intitolata Blues for agiant dall'omonimo racconto per immagini che ne fa da colonna portante, è articolata in tre momenti ...