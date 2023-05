Attacco ai monumenti e al free speech | ecco la vera funzione degli eco-vandali

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Anche la Fontana di Trevi è caduta. Era l’ultima delle tre più note fontane di Roma a non essere ancora stata imbrattata dagli eco-fondamentalisti di Ultima Generazione, dopo la fontana del Bernini a Piazza Navona e la Barcaccia a Piazza di Spagna. Il giorno prima le loro compagne di Extinction Rebellion erano al Salone del Libro di Torino, per impedire al ministro Eugenia Roccella di presentare il suo libro. Ma impedire agli altri di parlare è un leitmotiv di questi attivisti. Anche nei talk tv, dove utilizzano diverse tattiche, dall’interruzione sistematica alla delegittimazione dell’interlocutore di turno come “negazionista”, fino all’acting out (la “sclerata”). Non sono certo una novità queste contestazioni che hanno come obiettivo non solo esprimere dissenso, ma anche impedire agli altri di svolgere l’evento programmato (ricorderete gli scontri dello scorso autunno ...