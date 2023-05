Attacco a Belgorod. E' sabotaggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) Poche ore dopo la caduta di Bakhmut sono tornati in scena i corpi volontari russi e la legione della Libertà di Russia. Formazioni anti Cremlino . Lo hanno fatto in modo clamoroso con una serie di ...

Gli abitanti della regione russa di, al confine con l'Ucraina, erano abituati da tempo al rimbombo degli spari di artiglieria o dei sistemi di difesa antiaerea, ma non avevano ancora visto elicotteri militari russi aprire il ...Lo hanno fatto in modo clamoroso con una serie di attacchi ancora nella regione russa di, vicino al confine nord - orientale ucraino, non lontano da Kharkiv , dove avevano colpito a marzo. ...avvenuto nella regione di, dove un gruppo di sabotatori e ricognitori delle forze armate ucraine ha varcato la frontiera, secondo le fonti ...

Russia: cosa sappiamo dell'attacco nella regione di Belgorod WIRED Italia

Il blitz a Belgorod. Mosca si scaglia contro i ‘sabotatori” ucraini, Kiev: ‘Non siamo noi ma i miliziani anti-Putin’..Formazioni anti Cremlino. Lo hanno fatto in modo clamoroso con una serie di attacchi ancora nella regione russa di Belgorod, vicino al confine nord-orientale ucraino, non lontano da Kharkiv, dove ...