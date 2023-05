ATP Roma 2023 | l’occasione mancata di Jannik Sinner Musetti si ritrova | ma sbatte su Tsitsipas come Sonego

(Di lunedì 22 maggio 2023) Gli Internazionali d’Italiasi sono chiusi con la vittoria di Daniil Medvedev, al suo primo titolo della carriera sulla terra rossa. Un’edizione che ha visto tante sorprese, colpi di scena e pronostici sovvertiti e che purtroppo non ha avuto tennisti italiani protagonisti già dai quarti di finale. L’attesa era soprattutto per, ma l’altoatesino è uscito troppo presto rispetto alle aspettative inziale e anche gli altri connazionali non sono riusciti a trovare il guizzo vincente. C’è tanta delusione e amarezza perda, che poteva sfruttare un tabellone decisamente favorevole. Il nativo di San Candido, però, si è arenato negli ottavi contro l’argentino Francisco Cerundolo in una giornata decisamente negativa per l’altoatesino, che ha commesso ...

Il Rankingaggiornato a lunedì 22 maggio. Grandi novità in top 10 dopo il torneo di, vinto da Daniil Medvedev , nuovo numero due del mondo. La vera novità, però, è il ritorno in vetta al ranking di ...Un successo quasi a sorpresa quello di Medvedev, che nelle sue tre precedenti apparizioni a... 20 affermazioni in carriera nel circuito maggiore, cinque in questo 2023 con la classificache ...Si porta a casa: 1000 punti in classifica, il titolo di n. 2 al mondo, un assegno da 1.105.265 ... Il tasso di default ritorna a crescere Il Messaggero: Alluvioni, la regia aIl Giornale: ...

TENNIS, ATP ROMA: MEDVEDEV-RUNE È L’ATTO FINALE SNAI Sportnews

Gli Internazionali d'Italia 2023 si sono chiusi con la vittoria di Daniil Medvedev, al suo primo titolo della carriera sulla terra rossa. Un'edizione che ha visto tante sorprese, colpi di scena e pron ...Il Giro d'Italia entra nella sua settimana conclusiva, mentre il tennis si prepara per il primo Roland Garros senza Rafa Nadal dal 2004. In Serie A la lotta per la Champions League si fa ancora più se ...