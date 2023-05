ATP Lione 2023 | Ymer beffa Gasquet | avanzano Nakashima e Kecmanovic

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ha preso il via la sesta edizione del torneo ATP di, arrivato ormai alla sesta edizione e che nel proprio albo d’oro vanta nomi di tutto rispetto come Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie. Proprio il britannico, campione uscente, è al via del torneo, assieme a Felix Auger-Aliassime (prima testa di serie), Tommy Paul e Francisco Cerundolo, ed essendo i primi quattro giocatori del tabellone, hanno usufruito di un bye al primo turno. Così sono scesi in campo gli altri favoriti, e uno dei loro è già saltato. Parliamo di Richard: l’idolo francese si è dovuto arrendere allo svedese Mikael, non aiutato nemmeno da una brutta giornata al servizio (vinti meno del 50% dei punti con il fondamentale. Ora per il numero 54 al mondo ci sarà un altro transalpino, la wild card Arthur Fils, che si è sbarazzato facilmente del cinese ...