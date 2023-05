ATP Ginevra 2023 | Wu batte Huesler e raggiunge Cecchinato | avanzano Zapata Miralles | Mannarino e Giron

(Di lunedì 22 maggio 2023) Si è conclusa poco fa la seconda giornata dell’ATP 250 di(Svizzera, terra rossa). Dopo i primi due incontri di ieri, si sono disputate oggi altre sei partite valide per il primo turno: andiamo a scoprire tutto quello che è successo nella giornata odierna. Vincono all’esordio Bernabee Adrian. Lo spagnolo (testa di serie n.7)il qualificato ucraino Vitaliy Sachko per 6-2 6-4 e ora attende agli ottavi il vincente del match tra l’australiano Christopher O’Connell e il croato Nino Serdarusic, mentre il francese sconfigge il serbo Filip Krajinovic e adesso aspetta al secondo turno uno tra l’argentino Guido Pella e il bulgaro Ilya Ivashka. Bene anche Marcos: lo statunitense si impone contro il kazako Alexander Bublik per ...

Il kazako, reduce da una applauditissima partecipazione al torneo del Foro Italico con sconfitta al tie - break decisivo con Ruud , aha mandato in campo il gemello svogliato e in pratica ha ...Il torneo250 diha perso gi al primo turno l'unico esponente elvetico presente nel tabellone principale. Marc - Andrea H esler (81) non riuscito ad avere la meglio sul numero 59 al mondo, il ...Gli esordi a Lione e, nell''250' svizzero, nessun risultato particolare da segnalare, se non la disfatta serba: sconfitti Krajinovic e Lajovic per mano rispettivamente di ...

ATP Ginevra: Cecchinato vince d’esperienza sfruttando gli alti e bassi di Shelton Ubitennis

Gli esordi a Lione e Ginevra A Ginevra, nell'Atp ‘250’ svizzero, nessun risultato particolare da segnalare, se non la disfatta serba: sconfitti Krajinovic e Lajovic per mano rispettivamente di ...Marc-Andrea Hüesler (ATP 81) non è riuscito ad avere la meglio sul numero 59 al mondo, il 23enne Yibing Wu, capace di battere 6-4 4-6 7-6 (8/6) il padrone di casa.