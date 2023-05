Atp Ginevra 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 21 al 27 maggio nella città elvetica. Casper Ruud è la prima testa di serie, seguito da un altro top-10 quale Taylor Fritz: decisamente un lusso per un torneo così piccolo e da disputare la settimana prima di uno slam. Dietro di loro sono in tabellone per mezzo di una wild card sia Alexander Zverev che Grigor Dimitrov, che rendono il seeding ancora più importante. Anche un italiano al via, ovvero Marco Cecchinato, che sfiderà Ben Shelton all’esordio. COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €630.705, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...